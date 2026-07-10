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    Obituaries
    Posted On
    date_range 10 July 2026 4:28 PM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 4:28 PM IST

    ബുറൈദയിൽ മരിച്ച താഹിറുദ്ദീ​െൻറ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കി

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    താഹിറുദ്ദീൻ

    ബുറൈദ: ജൂൺ 20ന് ബുറൈദയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കി. കിളിമാനൂർ പോങ്ങനാട് താഹിർ മൻസിലിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി–ഷരീഫ ദമ്പതികളുടെ മകനായ താഹിറുദ്ദീ​െൻറ (60) മൃതദേഹമാണ് ബുറൈദയിലെ ‘കനിവ്’ ജീവകാരുണ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ ശ്രമഫലമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചത്.

    16 വർഷമായി ബുറൈദയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ താഹിറുദ്ദീ​െൻറ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം. റിയാദിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

    തുടർന്ന് നോർക്കയുടെ ആംബുലൻസിൽ സ്വന്തം നാടായ പോങ്ങനാട്ടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും, ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്ത മയ്യിത്ത്​ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഖബറടക്കം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് വഹിച്ചത്.

    നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കനിവ് ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം പ്രവർത്തകരായ നൈസാം തൂലിക, അബ്​ദുൽ റഷീദ് കായംകുളം (ഐ.സി.എഫ്) എന്നിവരാണ് മുൻകൈയെടുത്തത്. ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് താഹിറുദ്ദീൻ അവസാനമായി അവധി കഴിഞ്ഞ് സൗദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഭാര്യ: സെലീന, മക്കൾ: സഫ്ന, സഫ.

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    TAGS:deadburaidahcrematedHome Town
    News Summary - The body of Tahiruddin, who died in Buraidah, was brought back home and buried
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