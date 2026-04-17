    Posted On
    date_range 17 April 2026 5:08 PM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 5:08 PM IST

    ഭാര്യയുടെ വിയോഗവാർഷികത്തിൽ ശ്രീകുമാറും മടങ്ങി; നോവായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ വിയോഗം

    ജുബൈൽ: അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ കോഴിക്കോട് പൂവാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി ശ്രീകുമാർ നായർ (40) നിര്യാതനായി.കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മകൾ ദേവികക്കൊപ്പം നാട്ടിലെത്തിയത്.

    സൗദി കിഴക്കൻ ​പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈലിൽ റാസ് തനൂറയിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. നവോദയ കുടുംബവേദി ജുബൈൽ ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. ജുബൈലിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ആകസ്മിക വിയോഗം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വലിയ ആഘാതമായി.

    ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ജുബൈൽ അൽ മന ആശുപത്രിയിലെ സ്​റ്റാഫ് നഴ്സായിരുന്ന ഭാര്യ ശ്രീലക്ഷ്മി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജുബൈലിൽ വെച്ച് മരിച്ചത്. ഭാര്യയുടെ മരണത്തി​െൻറ ഒന്നാം വാർഷികം എത്തിയ വേളയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും മരണം.

    രാജൻ നായരുടെയും ശാന്തയുടെയും മകനാണ്. ജുബൈൽ ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദേവികയാണ് ഏക മകൾ. സംസ്‌കാരം പിന്നീട് നടക്കും.

    TAGS:deadhusbandkozhikode nativeWifeDeath aniverserySaudi Arabia
    News Summary - Sreekumar passes away on his wife's death anniversary; Kozhikode native’s demise leaves a lingering ache
