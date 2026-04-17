ഭാര്യയുടെ വിയോഗവാർഷികത്തിൽ ശ്രീകുമാറും മടങ്ങി; നോവായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ വിയോഗം

ഭാര്യയുടെ വിയോഗവാർഷികത്തിൽ ശ്രീകുമാറും മടങ്ങി; നോവായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ വിയോഗംtext_fields
ജുബൈൽ: അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ കോഴിക്കോട് പൂവാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി ശ്രീകുമാർ നായർ (40) നിര്യാതനായി.കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മകൾ ദേവികക്കൊപ്പം നാട്ടിലെത്തിയത്.
സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈലിൽ റാസ് തനൂറയിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. നവോദയ കുടുംബവേദി ജുബൈൽ ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. ജുബൈലിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ആകസ്മിക വിയോഗം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വലിയ ആഘാതമായി.
ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ജുബൈൽ അൽ മന ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായിരുന്ന ഭാര്യ ശ്രീലക്ഷ്മി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജുബൈലിൽ വെച്ച് മരിച്ചത്. ഭാര്യയുടെ മരണത്തിെൻറ ഒന്നാം വാർഷികം എത്തിയ വേളയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും മരണം.
രാജൻ നായരുടെയും ശാന്തയുടെയും മകനാണ്. ജുബൈൽ ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദേവികയാണ് ഏക മകൾ. സംസ്കാരം പിന്നീട് നടക്കും.
