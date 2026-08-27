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    Obituaries
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 3:46 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 3:46 PM IST

    ഷാര്‍ജ ഇന്‍കാസ് നേതാവ്​ പി.എം.ആര്‍ ഷിറോസ് നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

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    ഷാര്‍ജ ഇന്‍കാസ് നേതാവ്​ പി.എം.ആര്‍ ഷിറോസ് നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
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    ഷാര്‍ജ: ഷാർജയില്‍ പ്രവാസിയായിരുന്ന കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂരിന് സമീപം, കോട്ടയം സ്വദേശി കൂവപ്പാടി വാഴയില്‍ വീട്ടില്‍ പി.എം.ആര്‍. ഷിറോസ് (49) നിര്യാതനായി. കോട്ടയം അങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബര്‍സ്ഥാനില്‍ ഖബറടക്കി.

    ഷാര്‍ജ ഇന്‍കാസ് കണ്ണൂര്‍ ഭാരവാഹിയായിരുന്നു. ഐ.ഒ.സി ഷാര്‍ജ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​, ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഷാര്‍ജ അംഗം തുടങ്ങി വിവിധ പദവികളിലായി ഷാര്‍ജയിലെ കലാ- സാംസ്‌കാരിക -സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 27ന് വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലെ ആശൂപത്രിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു മരണം.

    നമീറയാണ് ഭാര്യ. സന്‍ഹ , അബു എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്. നിര്യാണത്തില്‍ നിരവധി പ്രവാസി സംഘടനകള്‍ അനുശോചിച്ചു. ഐ.ഒ.സി ഷാര്‍ജയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന് ഷാര്‍ജ ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ഷിറോസ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കും.

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    TAGS:deadhometownSharjah IncasObituary
    News Summary - Sharjah INCAS leader P.M.R. Shiros passes away in hometown
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