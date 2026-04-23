    Posted On
    date_range 23 April 2026 8:52 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 8:52 PM IST

    ദമ്മാമിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സാജു വർഗീസി​െൻറ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു

    സാജു വർഗീസ്

    ദമ്മാം: വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച എറണാകുളം സൗത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി പനച്ചിക്കൽ വീട്ടിൽ സാജു വർഗീസി​െൻറ () മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു. ദമ്മാമിൽ വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

    അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ദമ്മാമിലെ അൽ മന ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാജുവിനെ, വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് എയർ ആംബുലൻസ് മാർഗം കേരളത്തിലെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാൽ ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

    കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി ദമ്മാമിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന സാജു വർഗീസ് പ്രവാസലോകത്തെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. പ്രവാസത്തി​െൻറ ആദ്യ ഏഴ് വർഷം സാമിൽ ഫുഡ്‌സിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് ടവർ പ്ലാനിങ്​ കമ്പനി എന്ന സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഷീജ സാജു ആണ് ഭാര്യ. റിച്ചാർഡ്, റൊണാൾഡ്, റെയ്മണ്ട് എന്നിവർ മക്കളാണ്.

    TAGS: dead, dammam, ernakulam native, Road Accident
    News Summary - Saju Varghese's funeral was held at his hometown
