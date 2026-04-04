    Obituaries
    Posted On
    date_range 4 April 2026 8:15 PM IST
    Updated On
    date_range 4 April 2026 8:15 PM IST

    പൊന്മുണ്ടം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി

    പൊന്മുണ്ടം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി
    അബൂദബി: തിരൂർ പൊൻമുണ്ടം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ശരീഫ്(35) അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. അബൂദബി ത്വാഖ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. ഐ.സി.എഫ് മുസഫ അൽ ജിമ്മി യൂനിറ്റ് ഓർഗനൈസിങ്​ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.

    പിതാവ്: പൊന്നോംകടവത്ത് മുഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി. മാതാവ്: ഫാത്തിമ. ഭാര്യ: സുഹൈമത്ത്. മക്കൾ: മുഹമ്മദ് ശമ്മാസ്, ഫാത്തിമ ഷാഹിമ. സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, മുഹമ്മദ് ഷഫീർ, മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ, ഹഫ്സത്ത്, ഉമ്മുഹബീബ.

    അബൂദബി ബനിയാസ് മോർച്ചറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് കബീർ മുസ്​ല്യാർ കുറ്റിപ്പുറം നേതൃത്വം നൽകി. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഐ.സി.എഫ് പ്രവർത്തകരും നേതൃത്വം നൽകി. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ പൊൻമുണ്ടം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി.

    TAGS:deadAbu Dhabiponmundam native
    News Summary - Ponmundam native passes away in Abu Dhabi
