    date_range 4 April 2026 9:43 PM IST
    date_range 4 April 2026 9:43 PM IST

    ഉംറ വിസയിൽ സൗദിയിലെത്തിയ പട്ടാമ്പി സ്വദേശിനി റിയാദിൽ മരിച്ചു

    റിയാദ്: ഉംറ നിർവഹിക്കാനായി സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയ പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം റിയാദിൽ മരിച്ചു. പട്ടാമ്പി കൊണ്ടൂർക്കര നെരയാൻകുന്ന് സ്വദേശിനി സഫിയ (55) ആണ് മരിച്ചത്.

    രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇവർ ഉംറ വിസയിൽ സൗദിയിൽ എത്തിയത്. ഉംറക്ക് ശേഷം റിയാദിലുള്ള സഹോദര​െൻറ കൂടെ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. പരേതയായ സഫിയയുടെ ഏക മകൾ ആരിഫ നാട്ടിലാണ്.

    മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റിയാദ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്​ ജനറൽ കൺവീനർ റിയാസ് ചിങ്ങത്ത്, സി.വി. ഇസ്മാഈൽ, ജാഫർ വീമ്പൂർ, ഇസ്ഹാഖ് താനൂർ, ജുനൈദ് മൂന്നിയൂർ എന്നിവരും പരേതയുടെ സഹോദരൻ സലാഹുദ്ധീനും ഖബറടക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കും.

    TAGS:umrah visadeadPattambi nativeSaudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X