Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightപട്ടാമ്പി സ്വദേശി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 5:37 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 5:37 PM IST

    പട്ടാമ്പി സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    പട്ടാമ്പി സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി
    cancel

    റിയാദ്: മലയാളി റിയാദിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. പാലക്കാട്​ പട്ടാമ്പി കണ്ടേക്കാവ് വറുപുറം സ്വദേശി അബ്​ദുൽ ഗഫൂർ (46) ആണ് മരിച്ചത്. താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സെയ്ദ് ആണ് പിതാവ്, മാതാവ് മരിയ. ഭാര്യ: മുൻഷിത. മക്കൾ: അൻസൽ, അൻഷിത ജബി, ആയിഷ അഫ്രീൻ.

    മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് മഞ്ചേരി, റിയാസ് തിരൂർക്കാട്, ജാഫർ വീമ്പൂർ, നൗഫൽ തിരൂർ, നസീർ കണ്ണീരി, റഫീസ്‌ പട്ടാമ്പി, ഭാര്യ സഹോദരൻ ഷമീർ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadRiyadhPattambi native
    News Summary - Pattambi native passes away in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X