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    Obituaries
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 11:34 PM IST

    പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി

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    പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി
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    മസ്കത്ത്: പത്തനംതിട്ട കുളനട കൈപ്പുഴ സ്വദേശി പാലത്തിട്ട വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെയും തങ്കമണി അമ്മയുടെയും മകൻ രഘു കുമാർ (56) ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി. ഹൈഫ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവീസസ് കമ്പനി എൽ.എൽ.സി.യിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം കെഎംസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:deadpathanamthitta nativeOmanObituary
    News Summary - പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി
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