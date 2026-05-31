Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightപാലക്കാട് സ്വദേശിനി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 31 May 2026 6:28 PM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 6:28 PM IST

    പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കിടെ മിനയിൽ അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കിടെ മിനയിൽ അന്തരിച്ചു
    cancel

    മക്ക: ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കായി എത്തിയ പാലക്കാട് സ്വദേശിനി മക്കയിലെ മിനയിൽ മന്തരിച്ചു. കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് അൻസാർ നഗർ തെക്കുമല മർക്കശ്ശേരി വീട്ടിൽ സുലൈമാ​െൻറ ഭാര്യ പാത്തുമ്മ (58) ആണ് മിനയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചത്.

    ഹജ്ജ് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തുവരവെ പെട്ടെന്ന് അസുഖബാധിതയായ ഇവരെ മിന 2 ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് ഇന്ന് (ഞായറാഴ്​ച) പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. മിനയിലെ 1828-ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്.

    മരണാനന്തര നടപടികൾ സൗദി അധികൃതരുടെയും ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് വളൻറിയർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മിനയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം മക്കയിൽ തന്നെ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadminaPalakkad nativehajj
    News Summary - Palakkad native woman passes away in Mina during Hajj rituals
    Similar News
    Next Story
    X