മംഗളൂരു സ്വദേശി യാംബുവിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി

മംഗളൂരു സ്വദേശി യാംബുവിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായിtext_fields
യാംബു: മംഗളൂരു സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം യാംബുവിൽ നിര്യാതനായി. കർണാടക ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ പടുബിദ്രി ഡീൻ സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന റിയാസ് (46) ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നിര്യാതനായത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മരണം. സൗദിയിൽ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ജോലി ആരംഭിച്ച നിയാസ് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.ഭാര്യയും മൂന്നു മക്കളും യാംബുവിൽ തന്നെയാണ് താമസം.
പരേതനായ ഡി. ഇദിനബ്ബയാണ് പിതാവ്. മാതാവ്: അത്തിജമ്മ. ഭാര്യ: നസീൽ. മക്കൾ: റിഹാന ഖദീജ, നസറിയ മറിയം (ഇരുവരും യാംബു അൽമനാർ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികളാണ്), റൈഫ സൽമ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം യാംബുവിൽ തന്നെ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.
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