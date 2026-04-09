Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightതമിഴ്​നാട്​ സ്വദേശി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 9 April 2026 8:35 PM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 8:45 PM IST

    തമിഴ്​നാട്​ സ്വദേശി നഴ്സ് ജുബൈലിൽ നിര്യാതയായി; മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ജുബൈൽ: തമിഴ്‌നാട് വെല്ലൂർ സ്വദേശിനി മോണിക്ക പ്രിയദർശിനി സോളമൻ രാജ് (53) ജുബൈലിൽ നിര്യാതയായി. അസുഖബാധിതയായി ദമ്മാം കിങ്​ ഫഹദ് സ്പെഷ്യലിസ്​റ്റ്​ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കവെയാണ് മരണം. ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ദീർഘകാലം നഴ്സായി ജോലിചെയ്തിരുന്നു.

    സോളമൻ രാജി​െൻറയും സുഗുണഭായിയുടെയും മകളാണ്. ജുബൈലിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായ നാരായണമൂർത്തിയാണ് ഭർത്താവ്. ജുബൈൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മെൽവിൻ ഏക മകനാണ്. മരണാനന്തരമുള്ള നിയമനടപടികൾ ദമ്മാമിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നാസ് വക്കത്തി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മൃതദേഹം വിമാനമാർഗം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് വെല്ലൂരിൽ നടക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadjubailmalayali nurseSaudi Arabia
    News Summary - Malayali nurse passes away in Jubail; body repatriated home
    X