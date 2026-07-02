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    Obituaries
    Posted On
    date_range 2 July 2026 8:35 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 8:35 PM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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    ഷഫീഖ്

    ജിദ്ദ: മലപ്പുറം പനങ്ങാങ്ങര തീകുന്ന്പറമ്പിലെ തയ്യിൽതൊടി കരിമ്പനക്കൽ ഷഫീഖ് (37) ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. മസ്തിഷ്‌ക്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് 25 ദിവസത്തോളം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 11 വർഷത്തോളമായി പ്രവാസിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ജിദ്ദയിൽ അൽറാജിഹ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അവസാനമായി അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയത്.

    പിതാവ്: അയമു. മാതാവ്: കരുവാട്ടിൽ റംല. ഭാര്യ: ഫർസാന തസ്നി ചെറുകോടൻ. മക്കൾ: ലന ഷഫീഖ് (10), അലൻ (അഞ്ച്), സഹോദരങ്ങൾ: ഷിനാസ്, ശരീഫ. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:deadmalappuram nativeJeddah
    News Summary - Malappuram native passes away in Jeddah
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