    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 7:42 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 7:42 PM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി അബൂദബിയില്‍ നിര്യാതനായി

    അബൂദബി: ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി അബൂദബിയില്‍ മരിച്ചു. മലപ്പുറം തിരുനാവായ സൗത്ത് പല്ലാര്‍ സ്വദേശി മങ്ങാട്ടുചാലില്‍ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് (56) ആണ് മരിച്ചത്. അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് മഫ്രഖ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ ആയിരുന്നു. അബൂദബി ഗള്‍ഫ് ഫോര്‍ കാര്‍പെറ്റ് ട്രേഡിങ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

    പരേതരായ മങ്ങാട്ടുചാലില്‍ പരിയുടെയും നഫീസയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: സുലൈഖ. മക്കള്‍: ഫാരിഷ, മുഹമ്മദ് ലുബൈബ്. മരുമകന്‍: ഫൈസല്‍. നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു. അബൂദബി ഐ.സി.എഫ് പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു.

    TAGS:deadAbu Dhabimalappuram native
    News Summary - Malappuram native passes away in Abu Dhabi
