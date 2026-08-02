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    Obituaries
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 4:02 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 4:02 PM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി

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    മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി
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    ജിദ്ദ: മലപ്പുറം മമ്പാട് ഓടായ്ക്കൽ കരിക്കാട്ടുമണ്ണയിലെ പട്ടാമ്പി മുഹമ്മദ് ഷാജി (49) ജിദ്ദയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. ജിദ്ദ കിലോ പത്തിൽ താമസക്കാരനായിരുന്ന 12 വർഷമായി ഹെവി ഡ്രൈവറായി ജോലിചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.

    പിതാവ്: പട്ടാമ്പി ഉമ്മർ. ഭാര്യ: നെട്ടിക്കുളം താഹിറ. മക്കൾ: അഖിൽ റോഷൻ, അമീൻ, അൻഹ, അദാൻ. സഹോദരങ്ങൾ: ഹനീഫ, ആയിശ, സലീന. ജിദ്ദ കിംഗ് അബ്‌ദുൽ അസീസ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മറ്റു സഹായങ്ങൾക്കും കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

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    TAGS:deadHeart Attackmalappuram nativeJeddah
    News Summary - മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി
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