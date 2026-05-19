    Posted On
    date_range 19 May 2026 9:24 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 9:24 PM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു

    ജിദ്ദ: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി അൽഅമീൻ എന്ന മുത്തു (45) ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു. കിലോ മൂന്നിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ഒരാഴ്ചയായി ജിദ്ദ ജാമിഅ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 24 വർഷമായി സൗദിയിൽ പ്രവാസിയാണ്. കെ.എം.സി.സി അംഗമാണ്.

    പിതാവ്: പരേതനായ മാഞ്ചേരി സൈതലവി, മാതാവ്: ആയിഷാബി, ഭാര്യ: ഉമൈബ, മക്കൾ: അജ്സൽ, അജ്ല, സന, സഹോദരി: സുഹറ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജിദ്ദയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് സഹായവുമായി രംഗത്തുള്ള കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:deadHeart Attackmalappuram nativeJeddah
    News Summary - Malappuram native dies of heart attack in Jeddah
