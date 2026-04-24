അവധിക്ക്​ നാട്ടിൽ പോയ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി മരിച്ചു

Posted Ondate_range 24 April 2026 6:24 PM IST
അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
News Summary - Kottarakkara native dies on vacation back home
റിയാദ്: അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര നടുക്കുന്ന് കുരിക്കാട്ടു വീട്ടിൽ കോശി ലൂക്കോസ് (65) നിര്യാതനായി. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി റിയാദിന് സമീപം അൽ ഖർജ്, സഹനയിൽ പ്ലമ്പിങ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി കുടുംബസമേതം അൽ ഖർജിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കോശി ലൂക്കോസ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയത്.
ചെങ്ങമനാട് കുരിക്കാട്ടു വീട്ടിൽ പരേതരായ തരിയൻ ലൂക്കോസ് - തങ്കമ്മ ലൂക്കോസ് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ഭാര്യ: ലീലാമ്മ. മക്കൾ: കൈയ്സൺ കോശി (സൗദി), ലിൻഡ കോശി (യു.കെ). മകൻ കൈയ്സൺ കോശി കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി അൽഖർജ് ഏരിയ സഹന യൂനിറ്റ് ജോയിൻറ് ട്രഷററാണ്.
