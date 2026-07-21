Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightഅമ്പതു വർഷത്തോളമായി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 21 July 2026 8:30 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 8:30 PM IST

    അമ്പതു വർഷത്തോളമായി ഒമാനിൽ പ്രവാസിയായ കൊല്ലം സ്വദേശി നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    dead
    cancel

    മസ്കത്ത്: അമ്പതു വർഷത്തോളമായി ഒമാനിൽ പ്രവാസിയായ കൊല്ലം സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. കൊല്ലം കുണ്ടറ കോട്ടപ്പുറം ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ എം.ഡി. ജോൺ (73) ആണ് മരിച്ചത്. മൊബേല, മുസന്ന, ബർക, റുസ്താഖ് മേഖലകളിൽ ഗൾഫ് മാധ്യമം വിതരണക്കാരനായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി മുസന്നയിലാണ് കുടുംബ സമേതം താമസം. ചികിത്സാവശ്യാർഥം മെയ് 23ന് നാട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു.

    ഭാര്യ: രാജമ്മ ജോൺ. മക്കൾ: അസ്സ ജോൺ (ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക, മുസന്ന), ജാക്‍ലിൻ ജോൺ. സംസ്കാരം ജൂലൈ 24ന് രാവിലെ 11ന് കുമ്പളം സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ദേവാലയത്തിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadoman pravasikollam native
    News Summary - Kollam Native with 50-Year Expatriate Life in Oman Passes Away
    Similar News
    Next Story
    X