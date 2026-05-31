    Posted On
    date_range 31 May 2026 6:12 PM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 6:12 PM IST

    ഹജ്ജ് കർമത്തിനിടെ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനി മരിച്ചു

    മക്ക: ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ പുണ്യ ഭൂമിയിലെത്തിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനി മക്കയിൽ മരിച്ചു. പൈവളിക കയർക്കട്ടെ പഴയ കൃഷിഭവന് സമീപം താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞലിമ്മ (63) ആണ് മരിച്ചത്. ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കിടയിൽ മിനായിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് അസുഖബാധിതയായതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ മക്കയിലെ സൗദി ജർമൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയായിരുന്നു അന്ത്യം. മരണാനന്തര നടപടിക്രമങ്ങളും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക കർമ്മങ്ങളും സൗദി അധികൃതരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:deadKasaragod Nativehajj
    News Summary - Kasaragod native dies during Hajj
