    Obituaries
    Obituaries
    Posted On
    date_range 17 May 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 10:47 PM IST

    ഹജ്ജ് തീർഥാടകൻ മദീനയിൽ നിര്യാതനായി

    മൂക്കട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു

    മദീന: സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഹജ്ജ് കർമത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയ മലയാളി തീർഥാടകൻ മദീനയിൽ നിര്യാതനായി. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി മൂക്കട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു (72) ആണ് മരിച്ചത്. പുണ്യനഗരമായ മദീന സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. പരേത​െൻറ ഭൗതികശരീരം മദീനയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ ബഖീ ഖബറിസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കും. മദീന കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയായി വരികയാണ്.

    TAGS:deadmedinahajj pilgrim
    News Summary - Hajj pilgrim dies in Medina
