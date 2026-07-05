Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightമുൻ പ്രവാസി ഹംസ...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 5 July 2026 3:43 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 3:43 PM IST

    മുൻ പ്രവാസി ഹംസ ബീമാപള്ളി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    മുൻ പ്രവാസി ഹംസ ബീമാപള്ളി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    cancel

    ജിദ്ദ / തിരുവനന്തപുരം: മുൻ പ്രവാസിയും ജിദ്ദ ബീമാപള്ളി സൗഹൃദ തീരം കൂട്ടായ്മ രക്ഷാധികാരിയുമായിരുന്ന ഹംസ ബീമാപള്ളി (58) ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ​ദീർഘകാലം പ്രവാസിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾക്കിടയിലും ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ജിദ്ദ ബീമാപള്ളി സൗഹൃദ തീരം കൂട്ടായ്മയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് പീരു മുഹമ്മദിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ആണ്. ഭാര്യ: ഖദീജ ബീവി, മക്കൾ: അൻസാരി, നാസില, നാസറ, റാഷിദ.

    ​അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ജിദ്ദ ബീമാപള്ളി സൗഹൃദ തീരം കൂട്ടായ്മ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തി. പരേതന്റെ പരലോക മോക്ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും സഹപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadhometownFormer expatriate
    News Summary - Former expatriate Hamsa Beemapally passes away in his hometown
    Similar News
    Next Story
    X