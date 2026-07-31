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    Obituaries
    Posted On
    date_range 31 July 2026 7:42 PM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 7:42 PM IST

    മുൻ പ്രവാസി ഡോ. സതീഷ് കുമാർ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

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    ജുബൈൽ: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈൽ ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻററിലെ മുൻ ഡെൻറൽ സ്പെഷ്യലിസ്​റ്റ്​ ഡോ. സതീഷ് കുമാർ നിര്യാതനായി. സ്വദേശമായ ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

    2013 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള നീണ്ട 10 വർഷം ജുബൈൽ ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻററിൽ ഡെൻറൽ സ്പെഷ്യലിസ്​റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-ൽ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഡോ. സതീഷ് കുമാർ, ബംഗളൂരുവിൽ സ്വന്തമായി ഡെൻറൽ ആശുപത്രി നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ജുബൈലിൽ ഡോക്ടറായിരുന്ന രശ്മി സതീഷാണ് ഭാര്യ.

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    TAGS:deadhometownFormer expatriateObituary
    News Summary - മുൻ പ്രവാസി ഡോ. സതീഷ് കുമാർ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
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