Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightകളിക്കുന്നതിനിടെ...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:44 PM IST

    കളിക്കുന്നതിനിടെ ഇ-റിക്ഷ സ്റ്റാർട്ടാക്കി അഞ്ചുവയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    Child,Death,E-rickshaw,Accident,Play, ഇ-റിക്ഷ, ഡൽഹി, പൊലീസ്, അപകടം, അബദ്ധം
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഡൽഹി: തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സംഗം വിഹാർ പ്രദേശത്തെ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇ-റിക്ഷ ഇടിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പറയുന്നത്

    കളിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കുട്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കുടിവെളള വിതരണ വൈദ്യുതി ഓ​ട്ടോ അബദ്ധത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്നാണ്. സ്റ്റാർട്ടായ വാഹനം മുന്നോട്ട് ഉരുളുകയും കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി അതിനടിയിൽ പെടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും, വാഹനത്തിന് അടിയിൽ കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    അന്വേഷണത്തിനായി ക്രൈം ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (എഫ്എസ്എൽ) സംഘങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തി.മരിച്ചകുട്ടി സംഗം വിഹാർ സ്വദേശിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിതാവ് ജോലിക്കായി ബിഹാറിലായിരുന്നുവെന്നും, അമ്മാവൻ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    പ്രാദേശിക അന്വേഷണം നടത്തി ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി എയിംസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗം വിഹാർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident DeathAccident NewsDelhi
    News Summary - Five-year-old boy dies after starting e-rickshaw while playing
    Similar News
    Next Story
    X