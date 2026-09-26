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    വെളിയങ്കോട് സ്വദേശി ഖത്തറില്‍ നിര്യാതനായി

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    വെളിയങ്കോട് സ്വദേശി ഖത്തറില്‍ നിര്യാതനായി
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    ദോഹ: മലപ്പുറം വെളിയങ്കോട് സ്വദേശി അറപ്പയില്‍ താമസിക്കുന്ന വടക്കേപ്പുറത്ത് ചെക്കുട്ടിയുടെ മകന്‍ നിഷാദ് (40 വയസ്സ്) ഖത്തറില്‍ നിര്യാതനായി. അർബുദ ബാധിതനായി ഹമദ് അശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് അന്ത്യം.

    15 വർഷത്തോളമായി ദോഹയിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരനാണ്. സംസ്കൃതി ഖത്തർ പ്രവർത്തകനാണ്. മാതാവ്: ഫാത്തിമ. സംസ്കൃതി സോഷ്യൽ സർവിസ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Expatriate passes away in Qatar
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