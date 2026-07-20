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    Obituaries
    Posted On
    date_range 20 July 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 10:58 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം: എറിയാട് സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി

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    അബി ഉത്തമൻ

    ദുബൈ: കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാട് സ്വദേശി അബി ഉത്തമൻ (58) ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. ഓർമ ദെയ്‌റ മേഖല ഗോൾഡ് സൂഖ് യൂനിറ്റ് അംഗവും ദുബൈ ഡ്രൈഡോക്കിലെ ജീവനക്കാരനുമാണ്​. ദീർഘകാലമായി ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. പിതാവ്: ഭാസ്കരൻ, മാതാവ്: ദമയന്തി. ഭാര്യ: മിനി. മകൾ: അനഘ.

    ഉത്തമന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഓർമ ദുബൈ പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ അനുശോചിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകനും സംഘടനയുടെ സജീവ അംഗവുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗം സംഘടനക്ക്​ തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:DubaideadHeart Attack
    News Summary - Heart attack: Eriyad native passes away in Dubai
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