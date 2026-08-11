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    Obituaries
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 10:53 PM IST

    അനാഥമായി മോർച്ചറിയിൽ കിടന്ന മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു; ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി കെ.എം.സി.സി

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    റിയാദിൽ ഖബറടക്കി
    അനാഥമായി മോർച്ചറിയിൽ കിടന്ന മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു; ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി കെ.എം.സി.സി
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെത്തി ദിവസങ്ങൾക്കകം മരിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് ദിയോറിയ സ്വദേശി ഗുലാം മുസ്തഫയുടെ (35) മൃതദേഹം റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്ങി​െൻറ ഇടപെടലിലൂടെ സംസ്കരിച്ചു. റിയാദിലെ നസീം മഖ്ബറയിലാണ് ഖബറടക്കം നടന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 18-നാണ് ഗുലാം മുസ്തഫ തൊഴിൽ വിസയിൽ സൗദിയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ ജൂലൈ 21-ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു. മരണത്തിൽ സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് മൃതദേഹം ഫോറൻസിക് പരിശോധനക്ക് അയച്ചു. അന്വേഷിച്ചെത്താൻ ബന്ധുക്കളോ പരിചയക്കാരോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് മോർച്ചറി അധികൃതർ വിവരം ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ അറിയിച്ചു.

    ജൂലൈ 30-ന് എംബസി ഈ വിഷയം റിയാദ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്ങിന് കൈമാറി. വെൽഫെയർ വിങ് ജനറൽ കൺവീനർ റിയാസ് തിരൂർക്കാടി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരേത​െൻറ നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

    വെൽഫെയർ വിങ്ങി​െൻറ നിരന്തര ശ്രമ ഫലമായി ആഗസ്​റ്റ്​ ആറിന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാവുകയും തുടർ നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം അൽ രാജ്​ഹി പള്ളിയിൽ വെച്ച് മയ്യിത്ത് നമസ്കാരവും സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളും പൂർത്തിയാക്കി നസീം മഖ്ബറയിൽ ഖബറടക്കി.

    കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ വെൽഫെയർ വിങ് ജനറൽ കൺവീനർ റിയാസ് തിരൂർക്കാടി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകരായ നസീർ കണ്ണീരി, സലീം സിയാംകണ്ടം, ഇസ്ഹാഖ് താനൂർ, അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ചേലമ്പ്ര, അനസ് പെരുവള്ളൂർ, ഹാഷിം കോട്ടക്കൽ, പരേത​െൻറ സുഹൃത്ത് അൻവർ എന്നിവരാണ് ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്.

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    TAGS:deadGulf NewsRiyadhUP Native
    News Summary - യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കി
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