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    Obituaries
    Posted On
    date_range 8 July 2026 9:07 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 9:07 PM IST

    തബൂക്കിൽ മരിച്ച തെലങ്കാന സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു

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    തബൂക്കിൽ മരിച്ച തെലങ്കാന സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു
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    തബൂക്ക്: സൗദി വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ തബൂക്കിൽ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ തെലങ്കാന മാറംപള്ളി സ്വദേശി ചിന്ന രാജണ്ണപുലിയുടെ (57) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് തബൂക്ക് കിങ്​ ഖാലിദ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പരേതയായ പുലി രാജു ബായ് ആണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: പുലി രാജേന്ദർ, പുലി രഞ്ജിത്ത്, വിനായ്, മീന. മരുമക്കൾ: പി. ദേവിക, തനൂജ.

    മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി സി.സി.ഡബ്ല്യു.എ അംഗം ഇസ്മാഈൽ പുള്ളാട്ട്, കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ് പ്രതിനിധികൾ, മരിച്ച ചിന്ന രാജണ്ണപുലിയുടെ നാട്ടുകാരനായ നവീൻ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

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    TAGS:deadcorpsehometownthabuk
    News Summary - Body of Telangana Native Who Died in Tabuk Brought Home and Cremated
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