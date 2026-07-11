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    Obituaries
    Posted On
    date_range 11 July 2026 3:06 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 3:06 PM IST

    ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു

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    ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു
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    ജിദ്ദ: ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു. ജിദ്ദക്കടുത്ത് റാബക്കിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന തൃക്കുന്നപ്പുഴ കോട്ടേമുറി സ്വദേശി പാണ്ടികശാല നൗഷാദ് (49) ആണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സക്കിടെ ജിദ്ദ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം.

    പിതാവ്: പരേതനായ പാണ്ടികശാല ആലികുട്ടി. ഭാര്യ: സുബീന, മകൾ: റുബീന നൗഷാദ്. സഹോദരങ്ങൾ ഷീജ, സോഫിയ, ഷാജി, സുഹൈൽ, സഹൽ, സൂര്യ. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ജിദ്ദയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. സഹായങ്ങൾക്ക് കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ്‌ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

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    TAGS:deadHeart Attackalappuzha nativeJeddah
    News Summary - Alappuzha native dies of heart attack in Jeddah
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