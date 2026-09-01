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Madhyamam
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    ജിദ്ദയിൽ ഫോർക് ലിഫ്റ്റ് അപകടം: പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി മരിച്ചു

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    ജിദ്ദ: ദഅബാനിലുണ്ടായ ഫോർക് ലിഫ്റ്റ് അപകടത്തിൽ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം വരോട് സ്വദേശി പുളിക്കലകത്ത് ബഷീർ (57) മരിച്ചു. ജിദ്ദ ബവാദിയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്.

    ഭാര്യ: നസീമ, മക്കൾ: നവാസ് (ജിദ്ദ), നഫ്‌ല, നൗഫൽ (ത്വാഇഫ്), സഹോദരങ്ങൾ: ഹനീഫ (ഖത്തർ), ഷരീഫ്, സുഹ്‌റ, മരുമക്കൾ: നിസാമുദ്ധീൻ, തസ്‌നിം.

    ജിദ്ദ അബ്ഹുർ കിങ് അബ്ദുള്ള മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിച്ച് മറവ് ചെയ്യുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫെയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾക്ക് രംഗത്തുണ്ട്.

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    News Summary - Forklift Accident in Jeddah: Palakkad Ottapalam Native Dies
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