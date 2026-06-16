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    Accident
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 3:29 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 3:29 PM IST

    ജിദ്ദയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു

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    ജിദ്ദയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു
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    ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. മലപ്പുറം മമ്പാട് ബീമ്പുങ്ങൽ സ്വദേശി കൂത്രാടൻ സഫീർ (34) ആണ് മരിച്ചത്. റോഡപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ സഫീറിനെ ജിദ്ദയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ ചൊവ്വാഴ്​ച പുലർച്ചെ 4.45 ഓടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. നാസറാണ് പരേതനായ സഫീറി​െൻറ പിതാവ്, മാതാവ്: സുനിത. ഷിബിന റിൻസിയാണ് ഭാര്യ. ഐക്യ സഫീർ ഏക മകളാണ്. സഫീറി​െൻറ മാതൃസഹോദരനായ റഫീഖ് മമ്പാട് നിലവിൽ ജിദ്ദയിലുണ്ട്. ജിദ്ദയിലെ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:deadmalayali youthJeddahRoad Accident
    News Summary - Malayali youth injured in Jeddah road accident dies during treatment
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