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    Accident
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 8:31 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 8:31 PM IST

    ജുബൈലിൽ ലോറി മറിഞ്ഞ് മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു

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    ജുബൈൽ: സൗദി അറേബ്യയിലെ അബൂഹദ്‌രിയ്യ റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു. മലപ്പുറം ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശി മേമ്പാട്ട് പറമ്പിൽ അബ്​ദുന്നാസർ (48) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.15-ഓടെ ദമ്മാമിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.

    അബ്​ദുന്നാസർ ഓടിച്ചിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതായാണ് വിവരം. ബാവയുടെയും കുളങ്ങരകത്ത് ആയിഷയുടെയും മകനാണ്. സുലേഖയാണ് ഭാര്യ.

    അപകടത്തെ തുടർന്ന് ജുബൈൽ ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നിലവിൽ മൃതദേഹം ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർനടപടികൾക്ക് കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളായ സലാം പഞ്ചാര, നൗഷാദ്, പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിവരുന്നു.

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    TAGS:deadjubaillorry accidentmalappuram native
    News Summary - Malappuram native killed as lorry capsizes in Jubail
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