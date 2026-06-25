അബൂഹദ്രിയ്യ വാഹനാപകടം: അബ്ദുന്നാസറിെൻറ മൃതദേഹം ഖബറടക്കിtext_fields
ജുബൈൽ: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അബൂഹദ്രിയ്യ റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച മലപ്പുറം ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശി മേമ്പാട്ട് പറമ്പിൽ അബ്ദുന്നാസറിെൻറ (48) മൃതദേഹം ജുബൈലിൽ ഖബറടക്കി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ദമ്മാമിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.
ബാവയുടെയും കുളങ്ങരകത്ത് ആയിഷയുടെയും മകനാണ് അബ്ദുന്നാസർ. സുലേഖയാണ് ഭാര്യ. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയത്.
അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അൽ ജുബൈൽ വലിയ ജുമുഅ മസ്ജിദിൽ നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവാസികളടക്കം നിരവധിപേർ പങ്കെടുത്തു. കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളായ സലാം പഞ്ചാര, നൗഷാദ് തിരുവനന്തപുരം, ലത്തീഫ് ഒട്ടുമ്മൽ, ബഷീർ ചെട്ടിപ്പടി എന്നിവർ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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