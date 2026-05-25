    Posted On
    date_range 25 May 2026 7:48 PM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 7:48 PM IST

    റാന്നി സ്വദേശി ദോഹയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

    ദോഹ: പത്തനംതിട്ട റാന്നി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ദോഹയിൽ മരിച്ചു. റാന്നി പെരുനാട് കാരുമൂട്ടിൽ അലക്സ്‌ തോമസ് (ബിനു -51) ആണ് മരിച്ചത്. ദോഹയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. കാരമൂട്ടിൽ പരേതനായ കോറോത്ത് തോമസ് -സാറാമ്മ തോമസിന്റെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ഇലന്തൂർ ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ സിൽവി. മക്കൾ : ആൽവി, ഓസ്റ്റിൻ, ഏഞ്ചൽ.

    ഐ.സി.ബി.എഫ് റിപാട്രിയേഷൻ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകും. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച 9 മണിക്ക് പ്രക്കാനം സെന്റ് മേരീസ്‌ ഓർത്തഡോസ്‌ വലിയപള്ളിയിൽ.

    TAGS:deadHeart Attackdoharanni native
    News Summary - A Ranni native died of a heart attack in Doha
