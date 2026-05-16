Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightറിയാദിൽ കർണാടക സ്വദേശി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 16 May 2026 5:05 PM IST
    Updated On
    date_range 16 May 2026 5:05 PM IST

    റിയാദിൽ കർണാടക സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    dead
    cancel

    റിയാദ്: കർണാടക കൊടക് ഷെട്ടിഗനഹള്ളി സ്വദേശിയായ അനിൽ (34) റിയാദിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് റിയാദിലെ അൽ ഈമാൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകീട്ടോടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.

    റിയാദിലെ ഒരു ഫർണിച്ചർ കടയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയി 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചത്. അവിവാഹിതനാണ്. പൂവപ്പയാണ് പിതാവ്. മാതാവ്: റീത. സഹോദരി: സുനിത.

    മരണാനന്തര നിയമനടപടികളുമായി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഷറഫു പുളിക്കൽ, റിയാദ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് ചെറുമുക്ക്, കൺവീനർ റിയാസ് തിരൂർക്കാട് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വെൽഫെയർ വിങ് ഭാരവാഹികളായ ഉമർ അമാനത്ത്, സലീം സിയാംകണ്ടം, ജാഫർ വീമ്പൂർ എന്നിവരും പരേതന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ അർഷദ്, റഹ്മാൻ എന്നിവരും രംഗത്തുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadHeart AttackRiyadhkarnataka native
    News Summary - A native of Karnataka passed away due to a heart attack in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X