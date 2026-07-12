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Madhyamam
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    ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത സുരക്ഷ; ഒമാൻ - ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി

    date_range 12 July 2026 7:11 PM IST


    TAGS:Iranforeign ministersshippingStrait of HormuzOman
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