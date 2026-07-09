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    അലി ഖാംനഈയുടെ ഖബറടക്കം ഇന്ന്; അമേരിക്ക തകർത്ത വസതിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഇറാൻ

    date_range 9 July 2026 6:31 PM IST


    TAGS:IranfuneralsAyatollah Ali KhameneiUS Iran
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