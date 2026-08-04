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Madhyamam
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    മഴക്കെടുതി: ദുരന്തനിരക്ക് കുറക്കാൻ വഴി തേടണം

    date_range 4 Aug 2026 6:30 AM IST



    TAGS:disaster managementGovernment of KeraladisastersRainfall
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