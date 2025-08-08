Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:24 AM IST

    അ​വാ​ർ​ഡി​ന് കൃ​തി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡോ. ​പി. പ​ൽ​പ്പു​വി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ചെ​റു​ക​ഥ, നോ​വ​ൽ, ക​വി​ത എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2023-2024 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം പ​തി​പ്പാ​യി​റ​ങ്ങി​യ ഐ.​എ​സ്.​ബി.​എ​ൻ ന​മ്പ​റു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​തി​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നു കോ​പ്പി​വീ​തം ര​ജി​സ്റ്റേ​ർ​ഡ് ത​പാ​ലി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന​കം സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഡോ. ​പ​ൽ​പ്പു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി, 102 കെ.​പി.​എം ഹോം​സ്, ഫ​സ്റ്റ് ക്രോ​സ്, താ​യി​മ​നേ ലേ ​ഔ​ട്ട് , കൊ​ട​ത്തി ഗേ​റ്റ്, കാ​ർ​മ​ലാ​രാം പോ​സ്റ്റ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു- 560035 വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നു​മു​മ്പ് ല​ഭി​ക്ക​ണം. 10,000 രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ഫോ​ൺ: 9886780371

