Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 8:36 AM IST

    സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ നേ​തൃ മി​ക​വി​ൽ പ്രേ​മ പൂ​ജാ​രി ഡ​ൽ​ഹി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് പ​രേ​ഡി​ൽ

    സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ നേ​തൃ മി​ക​വി​ൽ പ്രേ​മ പൂ​ജാ​രി ഡ​ൽ​ഹി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് പ​രേ​ഡി​ൽ
    പ്രേ​മ പൂ​ജാ​രി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ 75ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സം​ഗ​ബെ​ട്ടു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​മൃ​ത സ​ഞ്ജീ​വ​നി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല മോ​ഡ​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അം​ഗം പ്രേ​മ പൂ​ജാ​രി​യെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ്വ​യം സ​ഹാ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക്കാ​ണ് ആ​ദ​രം.

    2016ൽ ​ഭ്ര​മ​രി ന​വോ​ദ​യ സ്വ​യം സ​ഹാ​യ സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്രേ​മ ത​ന്റെ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷി​യും ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ത്വ​വും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ക്കം​മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ സ​മൂ​ഹാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. 2018ൽ ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​പാ​ട​വം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ത്.

    ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​വ​ർ പി​ന്നീ​ട് ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ റി​സോ​ഴ്‌​സ് പേ​ഴ്‌​സ​നാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 430ഓ​ളം സ്വാ​ശ്ര​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ സ​ഞ്ജീ​വി​നി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ളെ സ്വ​യം തൊ​ഴി​ലി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​നം, വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നി​ക്ഷേ​പ ഫ​ണ്ട് വാ​യ്പ​ക​ൾ, ബാ​ങ്ക് ലി​ങ്കേ​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​ർ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, സോ​പ്പ് നി​ർ​മാ​ണം, ഫി​നൈ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​നം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഗോ​പാ​ല പൂ​ജാ​രി​യോ​ടൊ​പ്പം വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തു​വ​രെ ട്രെ​യി​നി​ൽ പോ​ലും യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വ​കു​പ്പ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് വി​മാ​നം ക​യ​റും മു​മ്പ് അ​വ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    X