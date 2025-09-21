Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    21 Sept 2025 10:46 AM IST
    21 Sept 2025 10:46 AM IST

    ചി​ന്ന​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലേ​റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​ക​ൾ

    ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വാ​ദം ഹൈ​കോ​ട​തി 26ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി
    ചി​ന്ന​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലേ​റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​ക​ൾ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലെ സാ​ക്ഷി​യും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​യു​മാ​യ മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ ചി​ന്ന​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ തെ​ളി​വു​ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ന്ന​യ്യ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​ന്മാ​രാ​യ പു​ര​ന്ദ​ര ഗൗ​ഡ​യും തു​ക്കാ​റാം ഗൗ​ഡ​യു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദം കേ​ട്ട കോ​ട​തി തു​ട​ർ​വാ​ദം ഈ ​മാ​സം 26ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ശ്മ​ശാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ചി​ന്ന​യ്യ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​ചി​ന്ന​യ്യ​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ബി.​എ​ൻ. ജ​ഗ​ദീ​ഷ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു എ​ന്ന് ജ​ഗ​ദീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു, അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​പ്പോ​ഴും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ചി​ന്ന​യ്യ നേ​ര​ത്തേ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ത​ല​യോ​ട്ടി​യും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് ജ​ഗ​ദീ​ഷ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. 2014 വ​രെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യി ചി​ന്ന​യ്യ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് സം​സ്ക​രി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ മൊ​ഴി ഒ​രു മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് മു​മ്പാ​കെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് എം. ​നാ​ഗ​പ്ര​സ​ന്ന നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ദീ​പ​ക് ഖോ​സ്ല, കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം വേ​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ളി​വു​ക​ളി​ൽ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ​ക്ഷം അ​ത്ത​രം പ്ര​തി​നി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു,വി​വേ​ച​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ‘പ​ണ്ടോ​റ​യു​ടെ പെ​ട്ടി’ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    News Summary - Witnesses say there is more evidence at Dharmasthala than Chinnayya said
