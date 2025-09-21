Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightആ​ർ.​കെ....
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:58 AM IST

    ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട് ഇ​നി ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട് ഇ​നി ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്രം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ൽ​ഗു​ഡി ഡെ​യ്സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ര​ച​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ഹി​ത്യാ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട് ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മൈ​സൂ​രു വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ റോ​ഡ് യാ​ദ​വ​ഗി​രി​യി​ലാ​ണ് ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട്. രാ​സി​പു​രം കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​മി അ​യ്യ​ര് നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി എ​ന്ന ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ 1950 മു​ത​ൽ 1990 വ​രെ സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​പ​ര ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ക്കു​ക​യും 2016ൽ ​പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2011ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബം വീ​ട് പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി ബ​ഹു​നി​ല ആ​ഢം​ബ​ര അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​ൺ ഷേ​ഡും സീ​ലി​ങ്ങും പൊ​ളി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക​രും ആ​ക്റ്റി​വി​സ്റ്റു​ക​ളും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ക​യും വീ​ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എം.​സി.​സി), പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ്, മൈ​സൂ​രു അ​ർ​ബ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (മു​ഡ), ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ർ​ബ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റൂ​റ​ൽ പ്ലാ​ൻ ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച 2.40 കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ്യൂ​സി​യം നി​ർ​മി​ച്ചു. 10,800 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​രി, ശ്രീ​നി​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 2011ൽ ​വ​സ്തു വാ​ങ്ങു​ക​യും 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.ക​ർ​ണാ​ട​ക ടൂ​റി​സം പോ​ളി​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ 1,275 ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​വ​യി​ൽ 13 എ​ണ്ണം മൈ​സൂ​രു​വി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​യി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട്.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, ചെ​ല​വ്, സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ മാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കും. 1948 ലാ​ണ് ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വീ​ട് പ​ണി​ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rk narayanTourist Centermetro news
    News Summary - government officially declared RK Narayan house as a tourist center
    Similar News
    Next Story
    X