    Metro
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:08 AM IST

    വൈ​റ്റ്​ ടോ​പ്പി​ങ്​: രാ​ജ്​ കു​മാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    വൈ​റ്റ്​ ടോ​പ്പി​ങ്​: രാ​ജ്​ കു​മാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ​പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ രാ​ജ്​​കു​മാ​ർ റോ​ഡി​ൽ വൈ​റ്റ്​ ടോ​പ്പി​ങ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, ബി.​എം.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ്​ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​മൂ​ലം രാ​ജാ​ജി ന​ഗ​ർ, മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി.

    രാ​ജ്​​കു​മാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ന​വ​രം​ഗ്​ സി​ഗ്​​ന​ൽ മു​ത​ൽ ഓ​റി​യോ​ൺ മാ​ൾ വ​രെ ബാ​രി​ക്കേ​ഡ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ലു​ലു മാ​ൾ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ന​വ​രം​ഗ്​ സി​ഗ്ന​ൽ വ​രെ ബൈ​ക്ക്, കാ​ർ എ​ന്നി​വ മാ​ത്രം ക​ട​ത്തി​വി​ടും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, ബി.​എം.​ടി.​സി, സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ലു​ലു മാ​ൾ ജ​ങ്​​ഷ​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ ബ​ശ്യാം സ​ർ​ക്ൾ, വെ​സ്റ്റ്​​ ഓ​ഫ്​ കോ​ർ​ഡ്​ റോ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ വ​ഴി തും​കൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ ട്രാ​ഫി​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    മെ​ജ​സ്​​റ്റി​ക്​ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ തു​മ​കൂ​രു റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ലു​ലു മാ​ൾ ജ​ങ്​​ഷ​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ ബ​ശ്യാം സ​ർ​ക്ൾ, വെ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ്​ കോ​ർ​ഡ്​ റോ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ വ​ഴി തു​മ​കൂ​രു റോ​ഡി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാം. മെ​ജ​സ്റ്റി​കി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​ജാ​ജി ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​റു​ക​ളും ന​വ​രം​ഗ്​ സി​ഗ്ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​​ ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട്​ തി​രി​ഞ്ഞ്​ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ യാ​​​​ത്ര ചെ​യ്​​ത്​ മോ​ഡി ഹോ​സ്​​പി​റ്റ​ൽ ബ്രി​ഡ്​​ജി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ല​ത്തോ​ട്ടു തി​രി​യ​ണം.

