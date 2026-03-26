    date_range 26 March 2026 8:39 AM IST
    date_range 26 March 2026 8:40 AM IST

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വരണം -എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത്

    എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ടി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും അ​ഴി​മ​തി​മു​ക്ത​മാ​യ ന​വോ​ന്മു​ഖ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ട​തു ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ജ​നം അ​സം​തൃ​പ്ത​രും അ​സ്വ​സ്ഥ​രു​മാ​ണ്.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ളം ഇ​നി​യും ഏ​റെ മു​ന്നോ​ട്ട് കു​തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നെ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്നും തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​നാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​രെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ടി.​സി. സി​റാ​ജ്‌, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ്‌ യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മെ​റ്റി കെ. ​ഗ്രേ​സ്‌,മു​ഫ്ലി​ഹ്‌, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ടാ​ളി, സി.​കെ. സെ​യ്തു, പി.​എം. ല​ത്തീ​ഫ്‌ ഹാ​ജി,എ.​ബി. ബ​ഷീ​ർ, സി.​കെ. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, റെ​ജി രാ​ജേ​ഷ്‌, സു​ബൈ​ർ കാ​യ​ക്കൊ​ടി, ആ​ബി​ദ്‌ പ​ട​ന്ന, ഷ​റ​ഫു ഇം​പീ​രി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - UDF should come to power for development - N.A. Harris MLA
