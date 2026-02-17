സ്റ്റുഡിയോയിലെ കൃത്രിമക്കുളത്തിൽ വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 17 Feb 2026 9:38 AM IST
Updated Ondate_range 17 Feb 2026 9:38 AM IST
സ്റ്റുഡിയോയിലെ കൃത്രിമക്കുളത്തിൽ വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Three-year-old dies after falling into artificial pool at studio
ബംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിലെ കൃത്രിമ കുളത്തിൽ വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി മുങ്ങിമരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മദനായകനഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഗിഡ്ഡേനഹള്ളിയിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനിടെയാണ് സംഭവം. അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനിടെ കുട്ടി അബദ്ധത്തില് കുളത്തില് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടിയെ കാണാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് അമ്മയും കൂടെയുള്ളവരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്മാര് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തില് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വിദേശത്താണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story