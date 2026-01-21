Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Jan 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 9:19 AM IST

    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സ​ർ​വേ​യി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ സാ​ഗ​ർ (കെ.​ആ​ർ.​എ​സ്) അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​വേ​രി നീ​രാ​വ​രി നി​ഗ​മ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ൽ) റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക, അ​തി​ർ​ത്തി രേ​ഖ​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര​യി​ൽ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ബ​സ​വ​ര​ദ്ദ​പ്പ റോ​ണ​ദ് ആ​ണ് സ​ർ​വേ സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ലാ​ൻ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (എ.​ഡി.​എ​ല്‍.​ആ​ര്‍), സി.​എ​ന്‍.​എ​ന്‍.​എ​ല്‍ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സ​ർ​വേ​യ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഏ​ഴ് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ളേ​സാ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ചി​ക്ക​യ​ര​ഹ​ള്ളി, ഗി​രി​യ​ര​ഹ​ള്ളി, ഹൊ​സ​ക​ന്നം​ബാ​ടി, ബി​ന്ദ​ള്ളി, ബി​ന്ദ​ള്ളി കാ​വ​ൽ, മ​ള്ളീ​ഗെ​രെ എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വേ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ​ർ​വേ സം​ഘം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജ​യ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ലി​യ തോ​തി​ല്‍ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ മാ​റ്റം വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭൂ​മി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൃ​ത്യ​മാ​യ ചി​ത്രം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​വേ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ, പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര, കെ.​ആ​ർ. പേ​ട്ട്, മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കെ.​ആ​ർ. ന​ഗ​ർ, ഹു​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നീ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ക്കു​ക. സ​ർ​വേ നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​രും എ.​ഡി.​എ​ൽ.​ആ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള മാ​പ്പു​ക​ൾ പ​ഴ​യ​താ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​തു​ക്കെ​യാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ബ​സ​വ​ര​ദ്ദ​പ്പ റോ​ണ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് പ​രി​ധി ക​വി​ഞ്ഞ് വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു​വി​ടു​മ്പോ​ള്‍ വി​വി​ധ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ മു​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ സ​ർ​വേ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് 130 അ​ടി വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് പൊ​തു​മു​ത​ലി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ക​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്ഥാ​നം, വ്യാ​പ്തി എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​വേ​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

