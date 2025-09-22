Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ​ർ​വേ​യെ ജാ​തി...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:46 AM IST

    സ​ർ​വേ​യെ ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സാ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​രു​ത് -മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് റാ​വു

    text_fields
    bookmark_border
    Minister Dinesh Rao
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് റാ​വു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സ​ർ​വേ​യെ ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സാ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ-​കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. “ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ത് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ​യാ​ണ്. ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല” -റാ​വു തു​ട​ർ​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​യു​മി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സോ സ​ർ​ക്കാ​റോ ഭി​ന്ന​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പോ​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി ഇ​തി​നെ എ​ന്തി​ന് എ​തി​ർ​ക്ക​ണം? അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ എ​തി​ർ​ക്ക​ട്ടെ. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്, ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഡേ​റ്റ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സം​വ​ര​ണം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, ചി​ല​ർ അ​തി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു. വീ​ര​ശൈ​വ-​ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സ​ർ​വേ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ണ്ണ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വീ​ടു​തോ​റു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ചി​ല ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സ​ർ​വേ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. ആ​രെ​ങ്കി​ലും മ​തം മാ​റി​യാ​ൽ അ​വ​ർ ആ ​മ​ത​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. ഹി​ന്ദു ജാ​തി​യു​ടെ​യോ മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യോ പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം തി​ര​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. താ​ൻ ഇ​തി​ന​കം പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​നെ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ർ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 47 ഹി​ന്ദു ഉ​പ​ജാ​തി​ക​ളെ ക്രി​സ്തു​മ​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തേ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് ബി.​ജെ.​പി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ​ത്. കാ​ന്ത​രാ​ജു ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് ഹെ​ഗ്‌​ഡെ​യെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്ന് അ​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു. സു​ഗ​മ​മാ​യ ഒ​രു സ​ർ​വേ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്, ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു പ്ര​ശ്‌​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല -ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:surveyCaste CensusGovernment of Karnataka
    News Summary - Survey should not be mistaken as caste census - Minister Dinesh Rao
    Similar News
    Next Story
    X