    date_range 11 Sept 2025 7:26 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 7:26 AM IST

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക്ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​വേ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ൾ​ക്കും ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​വേ. 154 ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഹ​സി​രു​ദ​ള, ഹീ​റ്റ് വാ​ച്ച് എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, പൗ​ര ക​ർ​മി​ക​ർ, ഖ​ര മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കും ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    97 ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഫാ​നോ മ​റ്റു ശീ​തീ​ക​ര​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. മ​ര​ത്ത​ണ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ചൂ​ടി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​തെ​യും ശീ​ത​ള​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ച്ചും ശ​രീ​ര​ത്തെ ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്നു​മ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വ​ലി​യൊ​രു തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന ചൂ​ട് ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നെ​ന്നും മൈ​ഗ്രേ​ൻ, വൃ​ക്ക​യി​ലെ ക​ല്ല്, മൂ​ത്രാ​ശ​യ രോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നെ​ന്നും ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ​ർ​വേ​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ണു​ബാ​ധ​യേ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പി.​പി.​ഇ കി​റ്റ് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നു​പോ​ലും ചൂ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് നീ​ക്കി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    News Summary - Survey finds that most sanitation workers in the city do not have access to clean water
    X