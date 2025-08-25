Begin typing your search above and press return to search.
    എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് ഹൃ​ദ്രോ​ഗ നി​ര്‍ണ​യ ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ

    ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത 100 പേ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക
    എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് ഹൃ​ദ്രോ​ഗ നി​ര്‍ണ​യ ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യും ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ നി​ര്‍ണ​യ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​സോ​മേ​ശ്വ​ര ന​ഗ​റി​ലെ ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ട്രോ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ കാ​ര്‍ഡി​യാ​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത 100 പേ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക. മൈ​ക്രോ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് സെ​ന്‍റ​റും പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ഹൃ​ദ​യ​താ​ളം ന​മ്മ​ള​റി​യേ​ണ്ട​ത്’ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ന് മെ​ട്രോ കാ​ര്‍ഡി​യാ​ക് സെ​ന്‍റ​ര്‍ ചീ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍വെ​ന്‍ഷ​ന​ല്‍ കാ​ര്‍ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

