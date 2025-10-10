Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:19 AM IST

    ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​ദീ​റി​ന് അ​ലീ​ഗ​ഢ് സ​ർ സ​യ്യി​ദ് അ​വാ​ർ​ഡ്

    പ്ര​ഫ. ഫൈ​സ​ൽ ദേ​വ്ജിക്കും അവാർഡ്
    ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​ദീ​റി​ന് അ​ലീ​ഗ​ഢ് സ​ർ സ​യ്യി​ദ് അ​വാ​ർ​ഡ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ലീ​ഗ​ഢ് മു​സ്‌​ലിം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ (എ.​എം.​യു) 2025ലെ ​സ​ർ സ​യ്യി​ദ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ബി​ദാ​റി​ലെ ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​ദീ​ർ, ഓ​ക്സ്ഫ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബ​ല്ലി​യോ​ൾ കോ​ള​ജി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി പ്ര​ഫ. ഫൈ​സ​ൽ ദേ​വ്ജി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്.

    പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഖ​ദീ​റി​ന് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 1989ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് നി​ല​വി​ൽ 13 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 500ൽ ​അ​ധി​കം ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ളു​ണ്ട്. 20,000ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, പി.​യു, ഡി​ഗ്രി കോ​ള​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു​പു​റ​മെ നീ​റ്റ്, ജെ.​ഇ.​ഇ, യു.​പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും ഹി​ഫ്ദ്-​ഉ​ൽ-​ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ല​സ്, മ​ദ്റ​സ പ്ല​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 2,00,000 രൂ​പ​യും ദേ​ശീ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 1,00,000 രൂ​പ​യും കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ. ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ൻ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​സ്‍ലാം, ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണം, ധാ​ർ​മി​ക​ത എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യ പ്ര​ഫ. ദേ​വ്ജി, ഷി​കാ​ഗോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബൗ​ദ്ധി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി​യും എം.​എ​യും നേ​ടി, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ളം​ബി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും ബി.​എ (ഡ​ബി​ൾ ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ്) നേ​ടി. താ​ൻ​സാ​നി​യ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം യേ​ൽ, കോ​ർ​ണ​ൽ, ഹാ​ർ​വാ​ർ​ഡ്, ഷി​കാ​ഗോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ഫ. അ​സ​ർ​മി ദു​ഖ്ത് സ​ഫാ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​ഫ. അ​നി​സു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, പ്ര​ഫ. എ.​ആ​ർ. കി​ദ്വാ​യ്, പ്ര​ഫ. ഇം​തി​യാ​സ് ഹ​സ്നൈ​ൻ, പ്ര​ഫ. ഷാ​ഫി കി​ദ്വാ​യ് എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. എ.​എം.​യു വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. നൈ​മ ഖാ​ത്തൂ​ൺ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. 17ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ർ സ​യ്യി​ദ് ദി​ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    TAGS:Aligarh Muslim UniversityawardShaheen Group
