    date_range 29 Nov 2025 9:42 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 9:42 AM IST

    ക​ട​ൽ​ക്ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ക​ട​ൽ​ക്ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ​ണ​മ്പൂ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ യു​വ​തി​യു​ടെ മോ​ഷ​ണം പോ​യ 3.33 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​ണ​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​മാ​സം 24ന് ​സ്വാ​തി ന​ന്ദി​പ്പ​ള്ളി (24) ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് രോ​ഹി​ത് വെ​മ്മ​ലെ​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം പ​ന​മ്പൂ​ർ ബീ​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: ക​ട​ലി​ൽ നീ​ന്താ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് യു​വ​തി ത​ന്റെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ക​റു​ത്ത ബാ​ഗി​ൽ ഇ​ട്ട് ക​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ബാ​ഗി​ൽ 12 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല, ര​ണ്ടു ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ പെ​ൻ​ഡ​ന്റ്, ര​ണ്ടു ഗ്രാം ​വീ​ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​ര​ങ്ങ​ൾ, നാ​ല് ഗ്രാം ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള ജോ​ടി സ്വ​ർ​ണ ക​മ്മ​ലു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, സു​ഹൃ​ത്ത് രോ​ഹി​ത് വെ​മ്മ​ലെ​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ 11.50 ഓ​ടെ അ​വ​ർ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ബാ​ഗ് കാ​ണാ​നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​കെ മൂ​ല്യം 3.33 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ണ​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 3.33 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ മോ​ഷ്ടി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

