Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​മാ​നം നാ​ല്...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 April 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 9:28 AM IST

    വി​മാ​നം നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​കാ​ശ​ത്ത് പ​റ​ന്നു; യാ​ത്രി​ക​ര്‍ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്-​ഹു​ബ്ബ​ള്ളി വി​മാ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ആ​കാ​ശ​ത്ത് പ​റ​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്‍ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്ന ഐ.​സി. 3401 എ​ന്ന വി​മാ​നം ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മൂ​ലം വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ആ​കാ​ശ​ത്ത് പ​റ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ണ്ട്ഗോ​ഡ്, ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ, ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മാ​നം ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞു. ഒ​ടു​വി​ൽ രാ​ത്രി 7.30 ഓ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന വി​മാ​നം വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.30 ന് ​ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ യാ​തൊ​രു നി​ര്‍ദേ​ശ​വും ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്നും യാ​ത്രി​ക​ര്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യാ​ത്രി​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ക​മ്പ​നി​ക് ക്കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് ഹു​ബ്ബ​ള്ളി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​വീ​ൺ ജാ​ദ​വ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:planePassengersFlight issueBengaluru
    News Summary - Plane flies for four hours; passengers in disarray
    Next Story
    X